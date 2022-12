Cityreport24 Ohne Böller, mit Beschränkungen: Deutlich weniger Notfälle an Silvester zu Corona-Zeiten https://t.co/IEHwbqBErQ https://t.co/YMrSNsWWrU vor 1 Stunde Barbara Reichard 💉💉💉 RT @ntvde: Ohne Böller, mit Beschränkungen: Deutlich weniger Notfälle an Silvester zu Corona-Zeiten https://t.co/pU3W9qCSRX vor 2 Stunden Bernd Ulrich UND DEUTLICH MEHR UNFÄLLE DURCH ENDE DER BESCHRÄNKUNGEN! ETWA 8.000 UNFÄLLE MIT BÖLLERN IM JAHR! BEI ÜBERLASTETEN… https://t.co/BmtfwN0GcX vor 2 Stunden İsabella Ohne Böller, mit Beschränkungen: Deutlich weniger Notfälle an Silvester zu Corona-Zeiten https://t.co/0EriPTCrfk vor 2 Stunden News Deutsch Ohne Böller, mit Beschränkungen: Deutlich weniger Notfälle an Silvester zu Corona-Zeiten #123INFO https://t.co/1KUJCtHrAw vor 2 Stunden ntv Nachrichten Ohne Böller, mit Beschränkungen: Deutlich weniger Notfälle an Silvester zu Corona-Zeiten https://t.co/pU3W9qCSRX vor 2 Stunden