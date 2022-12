31.12.2022 ( vor 13 Stunden )



Erst an Neujahr endet die Amtszeit von Brasiliens abgewähltem Präsidenten Jair Bolsonaro. Doch der rechte Noch-Staatschef weilt schon nicht mehr in seinem Land, das er noch zu regieren hat: Bolsonaro wird die Amtseinführung seines Nachfolgers aus den USA verfolgen. Welcher Plan hinter der vorzeitigen Abreise steckt, ist unklar.