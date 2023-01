News Deutschland Neue Gewaltwelle in Schweden: Wieder Explosionen und Schüsse in Stockholm: 2022 kam es in dem EU-Land zu 388.. https://t.co/AIuo1Sdk3B vor 2 Tagen News Zapper #svpol #svpolitik #säkpol #migpol Handgranate explodiert im Treppenhaus..... Man traut seinen Augen nicht, wenn Sc… https://t.co/qPhOyaHPDJ vor 4 Tagen Fabio Polly Bekommt Schweden das Problem in den Griff? https://t.co/zQd4Zk6yT0 vor 4 Tagen kreiszeitung.de Neue Gewaltwelle in #Schweden - Schüsse und Explosionen in Stockholm https://t.co/fDccLOO5jT vor 4 Tagen derStandard.de Neue Gewaltwelle in Schweden – Explosionen und Schüsse in Stockholm: https://t.co/E37YA4yUVa vor 4 Tagen DER STANDARD Neue Gewaltwelle in Schweden – Explosionen und Schüsse in Stockholm: https://t.co/nQA4G9rhin vor 4 Tagen