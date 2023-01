31.01.2023 ( vor 7 Stunden )



Es ist erst ein paar Tage her, dass Marc Terenzi vor Es ist erst ein paar Tage her, dass Marc Terenzi vor Verena Kerth gekniet und ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. "Ja, ich will!", lautete ihre prompte Antwort. Doch hängt beim Dschungelcamp-Power-Couple der Haussegen bereits schief? Das fragen sich alle, als das Paar aus Australien abreist. 👓 Vollständige Meldung