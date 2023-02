01.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Weltrekord - dann sogar nochmal was draufgepackt. Doch es hilft nichts, der FC Arsenal scheitert mit dem Wunschtransfer an der Hartnäckigkeit von Manchester United. Alessia Russo sollte die Kandidatinnen auf die Meisterschaft verstärken, die 23-Jährige erlebt seit dem EM-Titel ein turbulentes halbes Jahr. Weltrekord - dann sogar nochmal was draufgepackt. Doch es hilft nichts, der FC Arsenal scheitert mit dem Wunschtransfer an der Hartnäckigkeit von Manchester United. Alessia Russo sollte die Kandidatinnen auf die Meisterschaft verstärken, die 23-Jährige erlebt seit dem EM-Titel ein turbulentes halbes Jahr. 👓 Vollständige Meldung