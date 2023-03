02.03.2023 ( vor 3 Tagen )



Er spielte mit den Jazzgrößen Miles Davis und Freddie Hubbard, entwickelte das Genre Fusion-Jazz mit und räumte in seiner langen Karriere zwölf Grammys ab: Mit 89 Jahren ist der Komponist und begnadete Saxofonist Wayne Shorter in Los Angeles gestorben. Für sein Talent bekam er viele Spitznamen.