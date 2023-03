16.03.2023 ( vor 2 Tagen )



Angriffe auf Zivilisten, Folter, Vergewaltigung und die Verschleppung von Kindern - diese Kriegsverbrechen begeht Russland laut einem Expertenbericht der Vereinten Nationen in der Ukraine. Dabei wurde ein Fall untersucht, in dem 164 Minderjährige nach Russland deportiert wurden.