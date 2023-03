20.03.2023 ( vor 4 Tagen )



Ein gemeinsames Militärmanöver der USA und Südkorea sorgt in Pjöngjang für gereizte Stimmung. Als Reaktion zündet Nordkorea mehrere Raketen. Nun teilt das Regime mit, dass man am Wochenende einen "atomaren Gegenangriff" trainiert habe. Machthaber Kim Jong Un soll mit dem Test zufrieden sein.