22.03.2023 ( vor 13 Stunden )



Für das vergangene Jahr verzeichnet Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht in Höhe von 750.000 Euro. Linken-Chefin Wissler stört sich an der hohen Summe und an den Geldgebern. Wagenknecht sollte sich mehr auf ihre Arbeit als Abgeordnete konzentrieren, so die Parteivorsitzende. Für das vergangene Jahr verzeichnet Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht in Höhe von 750.000 Euro. Linken-Chefin Wissler stört sich an der hohen Summe und an den Geldgebern. Wagenknecht sollte sich mehr auf ihre Arbeit als Abgeordnete konzentrieren, so die Parteivorsitzende. 👓 Vollständige Meldung