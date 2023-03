23.03.2023 ( vor 8 Stunden )



Eine Schule in Nordrhein-Westfalen soll Kinder in Jogginghose vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt haben. Die Landesschülervertretung kritisiert das Vorgehen. Und auch eine Juristin meint, dass die Bildungseinrichtung zu weit gegangen ist.