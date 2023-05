13.05.2023 ( vor 4 Stunden )



Bei seinem Besuch in Italien sichert Regierungschefin Meloni dem ukrainischen Präsident Selenskyj Hilfe zu. Ihr Land stünde so lange an der Seite der Ukraine, wie es nötig sei - und darüber hinaus. Bei einer anschließenden Audienz beim Papst fordert Selenskyj diesen auf, Russlands Verbrechen zu verurteilen.