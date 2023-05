23.05.2023 ( vor 11 Stunden )



In Salzburg kollidiert ein Zug mit einem Braunbären - und tötet ihn. Woher er genau kam, soll eine DNA-Untersuchung zeigen. Zuvor war ein Bär in Nähe der bayrischen Grenze gesichtet worden. In Salzburg kollidiert ein Zug mit einem Braunbären - und tötet ihn. Woher er genau kam, soll eine DNA-Untersuchung zeigen. Zuvor war ein Bär in Nähe der bayrischen Grenze gesichtet worden. 👓 Vollständige Meldung