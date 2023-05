NHL-Playoffs: Dallas gewinnt nach Verlängerung gegen Vegas Mit einem 3:2 nach Verlängerung haben die Dallas Stars ihr Aus in den NHL-Playoffs gegen die Vegas Golden Knights verhindert.

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Sport





Seltene Gewalttat - Polizei nimmt nach Angriff in Japan mit vier Toten 31-jährigen Mann fest Nach einem tödlichen Angriff in Japan hat die Polizei nahe der Stadt Nagano einen 31-jährigen Mann festgenommen. Er sei am Freitag gegen 04.30 Uhr (Ortszeit)...

Focus Online vor 4 Stunden - Vermischtes