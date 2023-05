30.05.2023 ( vor 12 Stunden )

Borussia Dortmund verarbeitet noch immer, was am vergangenen Samstag gegen Mainz 05 passiert ist. Um aber auch in der nächsten Saison in der Lage zu sein, um die Meisterschaft mitzuspielen, wird sich der Kader im Sommer verändern. Zwei wichtige Spieler gehen.