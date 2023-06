Dergo RT @Stefan_K__: Linke fordert Sondersitzung Politiker werfen Polizei in Leipzig eskalierendes Verhalten vor https://t.co/AW5u1to6pc vor 2 Stunden Leben_ohne_Angst 😂😂😂 War ja klar… als die Menschen bei den Coronademos eingekesselt wurden war Schweigen angesagt. Die Linke ist so… https://t.co/4RQDLXYBcX vor 2 Stunden wörn @ntvde Waren die Politiker vor Ort ? Da schützt die Polizei das hab und gut der Bevölkerung 👍 Und setzt ca 1000 De… https://t.co/87hjofUQy6 vor 2 Stunden Rosi 📯 💙💛 RT @Stefan_K__: Linke fordert Sondersitzung Politiker werfen Polizei in Leipzig eskalierendes Verhalten vor https://t.co/AW5u1to6pc vor 2 Stunden max xaine RT @Stefan_K__: Linke fordert Sondersitzung Politiker werfen Polizei in Leipzig eskalierendes Verhalten vor https://t.co/AW5u1to6pc vor 2 Stunden Barbara Reichard 📯💉💉💉 RT @ntvde: Linke fordert Sondersitzung: Politiker werfen Polizei in Leipzig eskalierendes Verhalten vor https://t.co/7c97NW2tbA vor 3 Stunden