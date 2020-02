14.02.2020 ( vor 6 Tagen )



Das Coronavirus breitet sich in Ostasien weiter aus. Aida Cruises hat wegen zunehmender Einschränkungen nun acht geplante Kreuzfahrten in die Region abgesagt. Schon in zwei Tagen ist Schluss. Was Urlauber wissen müssen.