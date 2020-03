06.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Demi Lovato hat erstmals erklärt, wie sie in die Drogen- und Alkoholsucht zurückrutschte. 2018 war sie beinahe an einer Überdosis gestorben. Demi Lovato hat erstmals erklärt, wie sie in die Drogen- und Alkoholsucht zurückrutschte. 2018 war sie beinahe an einer Überdosis gestorben. 👓 Vollständige Meldung