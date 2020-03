09.03.2020 ( vor 19 Stunden )



Auf dem Gelände des Präsidentschaftspalastes in Kabul haben sich die langjährigen politischen Rivalen Aschraf Auf dem Gelände des Präsidentschaftspalastes in Kabul haben sich die langjährigen politischen Rivalen Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah am Montag in getrennten Zeremonien zum Präsidenten 👓 Vollständige Meldung