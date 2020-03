11.03.2020 ( vor 8 Stunden )



Die schiere Wucht, mit der Norditalien von der Corona-Epidemie überrollt wird, bringt das Gesundheitssystem an seine Grenzen – und Ärzte in Gewissensnot: Die knappen Ressourcen sollen jenen zukommen, die die größten Überlebenschancen haben.