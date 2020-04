Wie das Coronavirus den Kampf gegen die Heuschreckenplage erschwert Im Schatten der Coronakrise droht die Heuschreckenplage in Afrika zum jahrelangen Problem zu werden. Dabei erschwert das Virus den Kampf gegen die Insekten.

Tagesspiegel vor 1 Tag - Deutschland tagesschau.de Auch berichtet bei • t-online.de



Coronavirus-Krise in Frankreich: Neuer Höchststand bei Toten an einem Tag Das Coronavirus fordert jeden Tag neue Todesopfer: In Frankreich steigen die Opferzahlen weiter drastisch – während in Italien die Hoffnung wieder wächst....

t-online.de vor 3 Tagen - Welt





Corona in Kiel: Jetzt trifft es auch die Würstchenbuden und Eisverkäufer In Kiel hat die Landesregierung die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärft. Das betrifft vor allem diejenigen, die sich am...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland



Coronavirus: Über 100 Patienten infiziert – Rehaklinik in NRW bittet um Hilfe In NRW hat eine Rehaklinik mit mehr als 100 mit dem Coronavirus infizierten Patienten und Pflegern hat ihren Landkreis um Hilfe gebeten. Die Klinik könne die...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt