11.04.2020 ( vor 1 Tag )



Weil die Gastronomie selbst in Normalzeiten als finanzschwach gilt, erwarten Experten eine Pleitewelle in der Branche. Auch die jetzt fließenden Staatshilfen machen für viele Firmen „aus einem sofortigen Massensterben lediglich ein Sterben auf Raten". 👓 Vollständige Meldung