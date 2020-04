Quelle: DPA - vor 1 Woche



Österreich will nach Ostern Anti-Corona-Maßnahmen lockern 01:28 Wien, 06.04.20: Nach Ostern soll in Österreich in der Corona-Krise der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen. Ziel sei es, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf...