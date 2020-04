17.04.2020 ( vor 1 Woche )



Arbeitssuche ist zermürbend, die Corona-Krise verschärft das Problem noch. Die Arbeitsämter sind zwar geschlossen, doch der Betrieb läuft und auch die Fristen gelten weiterhin. Was Ihnen in dieser Situation an staatlicher Hilfe zusteht.