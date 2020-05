13.05.2020 ( vor 4 Stunden )

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin erfuhr, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der wegen der Corona- Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten an.