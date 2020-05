CFC will vor Trainingsstart weitere Testreihe abwarten Die Profis von Fußball-Drittligist Chemnitzer FC werden frühestens am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Das bestätigte Vereinssprecher...

t-online.de vor 2 Stunden - Sport





Viele Wolken am Dienstag in Hamburg und Schleswig-Holstein Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich am Dienstag von seiner wolkigen Seite. Am Vormittag kann es dazu örtlich auch regnen, wie der Deutsche...

t-online.de vor 4 Stunden - Deutschland





Warmer und sonniger Dienstag in Baden-Württemberg Viel Sonne und hohe Temperaturen - so wird das Wetter an diesem Dienstag. Quellwolken tauchen nur vorübergehend auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die...

t-online.de vor 7 Stunden - Deutschland



Merkel nimmt an Videokonferenz der Regierungschefs der Visegrad-Staaten teil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Dienstag (10.00 Uhr) an einer Videokonferenz der Regierungschefs der Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien...

stern.de vor 9 Stunden - Computer