Dyson hat einen neuen Akku-Staubsauger auf den Markt gebracht. Der V11 Absolute Extra Pro soll doppelt so lange durchhalten und kostet mit 800 Euro so viel wie eine Woche Mallorca all inclusive. Unser Test zeigt: So luxuriös putzt man selten seine Wohnung.