Wann startet die Champions League wieder? Wie funktioniert der Modus? Und warum wird die Europa League in Deutschland zu Ende gespielt? Fragen und Antworten zu...

Nyon (dpa) - Die ausstehenden Spiele der Champions League und Europa League werden im August ab dem Viertelfinale zentral jeweils als K.o.-Turnier in einem Land...

Die ausstehenden Spiele der Champions League und Europa League werden im August ab dem Viertelfinale zentral jeweils als K.o.-Turnier in einem Land stattfinden....

Die ausstehenden Spiele der Fußball-Europa-League finden ab dem Viertelfinale in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und dem Endspielort Köln statt. Die...

Offiziell: Europa-League-Finale wird in Köln gespielt – Champions League in Lissabon Nun ist es offiziell. Das Champions-League-Finalturnier wird in Lissabon ausgetragen. Die Europa League wird in NRW zu Ende gespielt. Das bestätigte die Uefa am...

t-online.de vor 1 Tag - Sport