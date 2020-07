01.07.2020 ( vor 15 Stunden )



Rapper Sido wird in "Eine Braut kommt selten allein" (Das Erste) zum Oberhaupt einer Roma-Familie. Durch "Die Tür" (Tele 5) gelangt Mads Mikkelsen in die Vergangenheit. In "Scary Movie 3" (Nitro) sorgt ein mörderisches Video für Aufregung. Rapper Sido wird in "Eine Braut kommt selten allein" (Das Erste) zum Oberhaupt einer Roma-Familie. Durch "Die Tür" (Tele 5) gelangt Mads Mikkelsen in die Vergangenheit. In "Scary Movie 3" (Nitro) sorgt ein mörderisches Video für Aufregung. 👓 Vollständige Meldung