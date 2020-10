Trader Gery Kayleigh McEnany: Sprecherin des Weißen Hauses mit Corona infiziert https://t.co/QPVCAYJzHc vor 10 Sekunden Gifhorner Rundschau Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany ebenfalls mit Corona infiziert https://t.co/fYo5qwgfHi vor 3 Minuten ioff Schnecke Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany ebenfalls mit Corona infiziert https://t.co/1fwTtH4vGh via @Yahoode vor 4 Minuten Alexandra Schramm RT @RND_de: Donald Trumps Pressesprecherin Kayleigh #McEnany ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab sie jetzt bekannt. Si… vor 48 Minuten Buttje_Buttje RT @turi2: Trump-Sprecherin Kayleigh #McEnany ist Corona-positiv, teilt sie per Twitter mit. Sie zeige keine Symptome und werde aus der Qua… vor 52 Minuten turi2 Trump-Sprecherin Kayleigh #McEnany ist Corona-positiv, teilt sie per Twitter mit. Sie zeige keine Symptome und werd… https://t.co/yTe10KdPdd vor 53 Minuten