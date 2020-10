08.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Im April 2018 kehrt Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub nicht von einem Ski-Ausflug in den Schweizer Alpen zurück. Er gilt fortan als vermisst. Nun soll er für tot erklärt werden. Es geht auch um ein Erbe in dreistelliger Millionenhöhe.