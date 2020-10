12.10.2020 ( vor 15 Stunden )



In "Die Spur der Mörder" (ONE) gerät Heino Ferch alias Kommissar Thiel in eine Mafiafehde. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird unter anderem eine WC-Bürste mit Lotuseffekt vorgestellt. In "NVA" (MDR) müssen zwei grundverschiedene Rekruten ihren Wehrdienst überstehen. In "Die Spur der Mörder" (ONE) gerät Heino Ferch alias Kommissar Thiel in eine Mafiafehde. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird unter anderem eine WC-Bürste mit Lotuseffekt vorgestellt. In "NVA" (MDR) müssen zwei grundverschiedene Rekruten ihren Wehrdienst überstehen. 👓 Vollständige Meldung