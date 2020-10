Robert F Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß https://t.co/pJcDKH2CEf Die wahre Pandemie kommt doch noch. vor 1 Stunde Johannes Neuberger RT @Eddie_1412: IWF-Prognose: Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß https://t.co/gxqrT83wLQ vor 2 Stunden spasskultur, systemrelevant RT @DonJoschi: Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß https://t.co/PzzHtrkhCl vor 2 Stunden Eddie Graf IWF-Prognose: Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß https://t.co/gxqrT83wLQ vor 2 Stunden siegfried adam Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß https://t.co/0hV8PLAPyP Ach ja, was kostet eigentlich nichts… https://t.co/jDEv6DBmed vor 3 Stunden Rainer Diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbarem Ausmaß via @welt https://t.co/kBIab6aHzh vor 3 Stunden