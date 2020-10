14 Tage im Hotelzimmer: "Man erfährt nicht, wo man hingebracht wird" – stern-Reporter über seine Corona-Quarantäne in China stern-Korrespondent Philipp Mattheis ist zurück in China. Doch bevor er sich frei in dem Land bewegen darf, muss er in eine 14-tägige Hotelzimmer-Quarantäne....

stern.de vor 4 Tagen - Sport