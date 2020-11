07.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Joe Biden hat «geehrt und demütig» auf seine Wahl zum US- Präsidenten reagiert. «Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen», teilte der 77-jährige Demokrat am Samstag mit. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender seinen Sieg über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. 👓 Vollständige Meldung