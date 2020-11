13.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Ein russische Antonov AN-124 will von Nowosibirsk Richtung Wien fliegen. Beim Start explodiert ein Triebwerk, Teile schlagen in den Rumpf ein. Der Pilot kehrt sofort zum Flughafen zurück. Dort kommt es zu einer Bruchlandung. Experten sprechen von einer Glanzleistung. 👓 Vollständige Meldung