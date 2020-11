13.11.2020 ( vor 1 Stunde )



Die Bruchlandung ist eine Meisterleistung. Ein russische Antonow AN-124 will von Nowosibirsk Richtung Wien fliegen. Beim Start explodiert ein Triebwerk, Teile schlagen in den Rumpf ein. Der Pilot trifft die richtige Entscheidung.