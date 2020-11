Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Spanien ein Debakel erlebt. Bundestrainer Joachim Löw wirkt ratlos und der DFB hat derzeit so viele Baustellen zu...

Nach der 0:6 Niederlage gegen Spanien ist die Kritik an Nationaltrainer Jogi Löw neu entbrannt.

Sevilla (dpa) - Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Video-Pressekonferenz nach dem 0:6 der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen...

Die Nationalmannschaft erlebt ein historisches 0:6-Debakel in der Nations League gegen Spanien. Anstatt zu kämpfen und sich wehren, geht das Team von...