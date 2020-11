27.11.2020 ( vor 17 Stunden )



Mitten in der zweiten Mitten in der zweiten Welle der Corona- Pandemie muss sich das Robert-Koch-Institut mit einem möglichen Interessenskonflikt in den eigenen Reihen auseinandersetzen: Ein leitender Mitarbeiter ist auch Gesellschafter einer Firma, die Corona-Tests mit entwickelt hat. 👓 Vollständige Meldung