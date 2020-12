14.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Es brannte bis auf die Grundmauern nieder: Das Ferienhaus von Oliver Geissen in Hillgroven an der Nordseeküste ging am Sonntag in Flammen auf. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Doch das Dach erschwerte die Löscharbeiten.