Ferryman Die ganz neue Virus Variante ist noch viel ansteckender....wenn man nur darüber spricht, infiziert man sich.....… https://t.co/6lZFUQo6Ww vor 7 Stunden Міністерство ДеЗеленізації Neue Virus-Variante in Großbritannien entdeckt https://t.co/QdQg1iCkQU via @zeitonline vor 8 Stunden Miss Bee RT @motikat: Dieses verdammte Virus. Neue Corona-Variante aus Südafrika: Großbritannien meldet zwei Fälle via @RND_de https://t.co/JBlBa55… vor 11 Stunden RKÖ - Rote Kooperative Österreich Neue Virus-Variante in Großbritannien entdeckt https://t.co/dj2LZhof9U via @zeitonline vor 11 Stunden holger.gelhausen RT @KFL3011: ""Diese neue Variante ist höchst besorgniserregend, weil sie noch übertragbarer ist und anscheinend weiter mutiert ist als die… vor 11 Stunden