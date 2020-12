30.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Mit rund 400 Schleppern waren die Landwirte angereist und blockieren seit Sonntagabend ein Aldi-Lager in Schleswig-Holstein. Damit haben sie den Discounter an den Verhandlungstisch gezwungen. 👓 Vollständige Meldung