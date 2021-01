Ulle M. RT @stefansell: Lkw-Fahrer: Viele fahren wochenlang - und ertränken die damit verbundenen Probleme in Alkohol. Die Fälle häufen sich. Von e… vor 2 Minuten Mme Zilensky RT @stefansell: Lkw-Fahrer: Viele fahren wochenlang - und ertränken die damit verbundenen Probleme in Alkohol. Die Fälle häufen sich. Von e… vor 11 Minuten Christian Funk RT @stefansell: Lkw-Fahrer: Viele fahren wochenlang - und ertränken die damit verbundenen Probleme in Alkohol. Die Fälle häufen sich. Von e… vor 24 Minuten Dany - (L)GB(T) 💗🧡💛💚💙💜 RT @Djeron7: Experten warnen vor steigender Gefahr durch alkoholisierte LKW-Fahrer https://t.co/uorTksWJdI vor 40 Minuten Benjamin Jendro Experten warnen vor steigender Gefahr durch alkoholisierte LKW-Fahrer https://t.co/uorTksWJdI vor 42 Minuten Peter Henschel RT @stefansell: Lkw-Fahrer: Viele fahren wochenlang - und ertränken die damit verbundenen Probleme in Alkohol. Die Fälle häufen sich. Von e… vor 54 Minuten