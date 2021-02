01.02.2021 ( vor 15 Stunden )



Verstörende Szenen in Rochester, Verstörende Szenen in Rochester, New York : Eine Neunjährige wird in Handschellen in ein Auto gesetzt und wehrt sich. Dann setzt ein Polizist Pfefferspray gegen das Kind ein. Die nun veröffentlichten Bodycam-Aufnahmen rufen die Bürgermeisterin auf den Plan. 👓 Vollständige Meldung