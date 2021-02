Die Digitalisierung hält auch bei der Bahn weiter Einzug. Bald wird es keine Fahrkarten aus Papier mehr in den Zügen geben. Eine falsche Entscheidung?

In der Türkei werden mehr als 150 Studierende festgenommen, die gegen Präsident Erdoğan protestierten. Fünf Studierende über Protest, Gewalt und den Kampf...

Die Öffnung der Friseurläden zieht sich dahin, die Friseurin Lisa Zeitler lebt vom Ersparten. Über eine Branche in Not und unseriöse Angebote. mehr...

MotoGP - MotoGP Brünn: In Zukunft keine WM-Läufe mehr geplant Die Zukunft der MotoGP in Brünn sieht düster aus. In der nahen Zukunft wird es keine WM-Läufe mehr auf der Traditionsstrecke in Tschechien geben.

Motorsport-Magazin vor 1 Woche - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de