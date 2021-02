24.02.2021 ( vor 12 Stunden )

Obwohl sich das Land gegen Ende 2020 erst teilweise und dann komplett im Lockdown befindet, legt das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal leicht zu. Der Grund: Im Exportgeschäft und in der Baubranche läuft es so gut, dass Rückgänge in anderen Bereichen kompensiert werden.