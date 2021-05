Neue Studie: Gründer mit Migrationsgeschichte krempeln die Start-up-Szene um Die Geschichte des Start-ups Biontech rückt Gründer mit Einwanderungsgeschichte in den Fokus. Was treibt diese Gründerszene an – und was steht ihr im Weg?...

wiwo.de vor 3 Stunden - Leben Auch berichtet bei • ZEIT Online