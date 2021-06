Deutsche Bahn: GDL hat Arbeitskampfmaßnahmen bei der Bahn beschlossen – und will am Donnerstag Streiktermine verkünden

Am Donnerstag will der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky auf einer Pressekonferenz in Berlin über Details zum geplanten Arbeitskampf informieren.

Handelsblatt vor 9 Stunden - Wirtschaft