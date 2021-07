Sanne Erikson RT @VolkerVotsmeier: Drei Lehrern wurde wegen des Umweltgifts #PCB Schadenersatz in der Höhe von 185 Millionen US-Dollar zugesagt. #Bayer w… vor 2 Tagen Unbelievable 🔴 RT @VolkerVotsmeier: Drei Lehrern wurde wegen des Umweltgifts #PCB Schadenersatz in der Höhe von 185 Millionen US-Dollar zugesagt. #Bayer w… vor 2 Tagen Handelsblatt RT @VolkerVotsmeier: Drei Lehrern wurde wegen des Umweltgifts #PCB Schadenersatz in der Höhe von 185 Millionen US-Dollar zugesagt. #Bayer w… vor 2 Tagen Volker Votsmeier Drei Lehrern wurde wegen des Umweltgifts #PCB Schadenersatz in der Höhe von 185 Millionen US-Dollar zugesagt.… https://t.co/6oOuV4A9NM vor 2 Tagen blaubeeren RT @FAZ_NET: Der Pharmakonzern Bayer scheitert im Verfahren um die verbotene Chemikalie PCB in den USA. Die Geschworenen-Jury sprach drei L… vor 2 Tagen FAZ Finanzen Der Pharmakonzern Bayer scheitert im Verfahren um die verbotene Chemikalie PCB in den USA. Die Geschworenen-Jury sp… https://t.co/vJSMP6TTjR vor 2 Tagen