22.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Im Frühjahr sind die Löhne in Deutschland so stark gestiegen wie langem nicht mehr. Die Verdienstverluste durch die Coronapandemie konnte das aber noch nicht ganz wettmachen. Denn auch die Preise steigen. Im Frühjahr sind die Löhne in Deutschland so stark gestiegen wie langem nicht mehr. Die Verdienstverluste durch die Coronapandemie konnte das aber noch nicht ganz wettmachen. Denn auch die Preise steigen. 👓 Vollständige Meldung