22.09.2021 ( vor 19 Stunden )



Die Kommission wird am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag präsentieren und will damit Hersteller zwingen, USB-C-Kabel zu verwenden. Das ist eine schwere Schlappe für Apple. Die Kommission wird am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag präsentieren und will damit Hersteller zwingen, USB-C-Kabel zu verwenden. Das ist eine schwere Schlappe für Apple. 👓 Vollständige Meldung